Мы не фиксируем возвращения российский войск из Беларуси после учений "Запад-2021", - Залужный

Украинское командование вооруженных сил не фиксирует массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью "Запад-2021". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

По его словам, несмотря на то, что совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться назад в места постоянной дислокации.

"Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений "Запад-2021"- ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации", - сказал Залужный.

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По его словам, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. И каждая такая группа, по данным ВСУ, насчитывает около тысячи человек.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", - уточнил он.

Залужный также добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются. "Но расслабляться совсем мы сегодня не можем", - сказал Залужный.

Как известно, массовые военные учения России и Беларуси продолжались с 9 по 16 сентября.

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