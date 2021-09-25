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Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный

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Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"ВСУ выполняют все, что им необходимо, для того, чтобы противник стрелял меньше или вообще не стрелял", - отметил Залужный.

Он добавил, что огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов на со стороны противника уменьшилось.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо.

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  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.
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