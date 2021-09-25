Автомобиль с украинцами перевернулся в Польше - один человек погиб

Сегодня в Польше в Малой Лиготе (г. Олесница) перевернулся автомобиль, в котором находились украинцы. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на сайт Olesnica.

Известно, что в результате аварии погиб гражданин Украины, которому было приблизительно 30 лет. Спасатели его реанимировали, но, к сожалению, он, скорее всего, скончался от обширных травм.

"Предварительные данные показывают, что он, возможно, не был пристегнут ремнем безопасности или двигаться с превышением скорости", - говорится в сообщении.

Из-за того, что машина перевернулась в результате аварии, пока не установленно, что именно погибший управлял автомобилем.

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"Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое покажет, действительно ли этот мужчина управлял легковой машиной", - говорят полицейские.

Также известно, что вместе с погибшим в автомобиле Renault Scenic путешествовали и другие иностранцы - все они граждане Украины.

"Они не получили серьезных травм", - говорится в сообщении.

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