Новости

NASA готовится перевести космические программы с МКС на новые платформы

6 27353
NASA готовится перевести космические программы с МКС на новые платформы
Международная космическая станция (МКС), которая работает 23 года, по мнению властей США, устаревает. Ее эксплуатация продлится до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В подкомитете по космосу и аэронавтике Палаты представителей Конгресса США прошли онлайн-слушания, посвященные проблеме перехода программ NASA на новые космические платформы.

Эксплуатация МКС первоначально была запланирована примерно до 2024 года. Но такой переход на новые платформы - включая активное создание частных орбитальных аппаратов - невозможно осуществить за короткий срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке

"Я бы хотела подчеркнуть ту огромную ценность, которую представляет собой создание научной лаборатории в космосе, – поделилась с конгрессменами своим мнением Кейт Рубинс, женщина-астронавт, ветеран двух экспедиций на МКС. – На борту станции мы можем проводить исследования, которые на Земле просто невозможны. Я провела на МКС в общей сложности около трехсот суток, была там и в роли той, кто ставит эксперименты, и в роли той, на ком ставят эксперименты. Я могу из первых уст засвидетельствовать важность внеземной лаборатории в естественной обстановке невесомости и ее уникальные возможности для научного прогресса. МКС на сегодня – единственное место для подобных долгосрочных исследований и для испытаний технологий, которые должны помочь нам заглянуть в дальние уголки космоса".

И все же, последние достижения SpaceX, Virgin Galactic и других компаний продемонстрировали, что будущее изучения околоземного пространства – за частными коммерческими проектами. Вот почему в видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей по изучению космоса, приняли участие и руководители компаний, предоставляющих технические и логистические услуги для NASA.

По их мнению, задача по обеспечению плавного перехода на новые модули и средства на орбите сегодня – более насущная, чем в годы завершения программы Space Shuttle. Особенно – в свете того, что конкуренция за первенство в космосе со стороны Китая, России и других государств, будь то средства связи, коммерции или обороны, неуклонно растет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ФОТО

Все это означает, что работы у участников американских космических программ с каждым годом будет только прибавляться. Следующим значительным этапом должен стать перевод отдельных узлов и модулей МКС на другие платформы. Детали этого плана изложены в последнем докладе НАСА, который будет передан на рассмотрение Конгресса США в ближайшие недели.

Топ комментарии

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    избавится от мкс это нормальное желание-это как избавится от телефона с трещиной в экране..да он работает пока,но ну его...надеюсь у коллективного "запада" хватит ума не пустить руских свиней в новую станцию
  • Люцифер
    Ордынцы будут напрашиваться на китайскую станцию.
  • Стопор
    ну и на чем полетят? на техзадании? Где конкурентный тяжелый носитель?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости