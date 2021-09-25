Новости

Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля

7509
Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем передала список крымских политзаключенных Кремля.

Об этом она сообщила на своей facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Денисова поблагодарила за неизменную позицию президента Турции о незаконной оккупации Крыма, помощь и давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных оккупантами крымских активистов.

Она проинформировала Малкоча о преследовании по политическим мотивам Россией 121 гражданина Украины и передала ему список с именами 86 крымских татар, которые находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Денисова также обратилась с просьбой содействовать всеми возможными средствами возвращению украинских политзаключенных на Родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский передал Гуттеришу список из почти 450 украинских политзаключенных, удерживаемых Россией

Кроме того, Денисова сообщила турецкому омбудсмену о проблемах, которые существуют на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: масштабная информационная пропаганда РФ, политизация и милитаризация детей, систематические нарушения социальных и экономических прав человека. 296 человек находятся в тюрьмах ОРДЛО и 258 граждан - пропали без вести.

"В свою очередь, Шереф Малкоч пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение украинских граждан и территорий", - отметила уполномоченный ВР.

Омбудсмен Денисова передала турецкому коллеге Малкочу список 86 крымских политзаключенных Кремля 01

Также читайте: Миссия США при ОБСЕ призвала РФ немедленно освободить Джеляла и других крымских политзаключенных

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости