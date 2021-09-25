Президент, глава его Офиса и нардепы не будут отвечать за неподачу декларации о контактах с олигархами, - Рябошапка о принятом законе

Одним из ключевых инструментов в борьбе с олигархами закон о "деолигархизации" определяет необходимость информировать общество о встрече между олигархами и политиками или чиновниками.

На это указывает в facebook-публикации экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Но есть 4 категории лиц, которые не будут нести ответственности за то, что не будут подавать декларации о контактах между политиками/чиновниками и олигархами:

1) президент,

2) руководитель Офиса Президента и его заместители, помощники президента и его советники;

3) народные депутаты;

4) олигархи.

Таким образом закон не помешает президенту, руководителю его Офиса, народным депутатам "решать" с олигархами. Никому из этих лиц ничего за нарушение закона о "деолигархизации" не будет", - подчеркнул Рябошапка.

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Он также приводит скриншот с цитатой из указанного законопроекта, размещенный на сайте "Слуги народа".





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Напомним, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

"Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

24 сентября Разумков поблагодарил Раду за поддержку его правки к закону об олигархах: "Теперь НАПК по обращению спецкомиссии будет вносить лицо в реестр олигархов". Однако выяснилось, что закон об олигархах будут переголосовывать, так как при его принятии учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.