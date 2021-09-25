Угроза полномасштабной агрессии со стороны России сохраняется, ВСУ готовятся, - Залужный

Угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда об этом говорю, с момента моего вступления в эту должность. Потому что угроза полномасштабной агрессии - она ​​есть, она была. И, к сожалению, должен это заметить, что, видимо, она и будет дальше. Соответственно наша задача как ВСУ - не ждать "манны небесной", мы к этому готовимся", - отметил Залужный.

Он добавил, что с этой целью проводятся комплексы учений, в том числе с привлечением западных партнеров, НАТО.

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"Делаем все возможное для того, чтобы у противника, скажем так, было меньше желаний такой сценарий реализовывать", - отметил главнокомандующий ВСУ.

При этом он заявил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донбасса - дипломатический.

"На сегодня, кроме дипломатического пути, решения этой проблемы нет. Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться в том числе к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию. Но это вопрос времени, подготовки, ну и соответственно денег тоже", - сказал Залужный.

Напомним, по данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, за год действия режима прекращения огня на Донбассе состоянию на 27 июля 2021 года зафиксировали 1995 обстрелов, погибли 45 военных, 163 - ранены.

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