Зеленский пригласил президента Египта Ас-Сиси посетить Украину, - ОП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет.
Со своей стороны Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участии в египетских индустриальных зонах.
С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.
Президент Египта отметил положительное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.
Владимир Зеленский поблагодарил за создание украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.
Стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые предпринимаются в обеих странах.
Отдельно собеседники обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества. Президент Украины отметил, что незадействованным остается потенциал сотрудничества в космической отрасли.
Также лидеры государств обсудили возможность создания новых форматов взаимодействия на высшем уровне.
Владимир Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы.
Кроме того, Глава Украинского государства пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.