Белорусские силовики пытали, насиловали и убивали задержанных на массовых протестах, - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспеченность продолжающемся подавлением инакомыслия в Беларуси со стороны режима Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу "Голоса Америки".

В отчете, представленном на сессии Совета по правам человека в ООН в Женеве, собраны данные о нарушениях прав человека в Беларуси с мая 2020 года.

По словам Бачелет, "правительство" Беларуси отказало экспертам ООН в помощи в проведении расследования, результаты которого она охарактеризовала как "обескураживающие".

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"Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями основных гражданских свобод, включая продолжающиеся рейды полиции на организации, представляющие гражданское общество и независимые СМИ, а также арестами и уголовным преследованием правозащитников и журналистов", - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.

В отчете отмечается, что в настоящее время в Беларуси более 650 политзаключенных.

В прошлом году, по данным ООН, было задержано около 500 журналистов, по меньшей мере 68 из которых подверглись жестокому обращению.

Мишель Бачелет также выразила обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении и пытках, которым подвергались арестованные белорусы, в том числе и несовершеннолетние. По меньшей мере четверо протестующих умерли во время содержания под стражей в милиции, говорится в отчете.

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В ООН также поступали сообщения о сексуальном насилии, совершенном сотрудниками правоохранительных органов, в первую очередь, но не исключительно, в отношении женщин и девочек. По словам Бачелет, речь идет о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах в отношении как женщин, так и мужчин.

После президентских выборов 2020 года тысячи людей бежали в соседние страны в поисках убежища.

"Посол Беларуси в ООН в Женеве Юрий Амбразевич, комментируя доклад, заявил, что эксперты проигнорировали в нем позицию правительства Беларуси", - отмечается в публикации.