Глава МИД РФ Лавров связал непризнание миром российских "выборов" в оккупированном Крыму с минскими соглашениями

Заявления ряда стран о непризнании "выборов" в Госдуму, которые Россия провела в оккупированном Крыму, - "попытка отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений".

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

"То, что сейчас ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", - заявил он.

Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что "вопрос Крыма закрыт".

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"Вторая причина, почему они это делают, наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда", - цитирует главу российского МИД информационное агентство.

Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.

Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.