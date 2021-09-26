Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купил 60% акций "Первого независимого", созданного сотрудниками "каналов Медведчука"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый". Его создали бывшие сотрудники подсанкционных каналов, которые связывают с однопартийцами Шуфрича - Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Шуфрича, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как пояснил политик, своими действиями он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была". Также Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива".

Как уточнил сайт одного из подсанкционных телеканалов "112 Украина", Шуфричу принадлежат 60% акций "Первого независимого", остальные 40% находятся в собственности трудового коллектива.

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Также журналисты телеканала передали Шуфричу письмо с просьбой о защите. Тот, в свою очередь, пообещал, что "сделает все возможное, чтобы помочь журналистам".

За неделю до обретения Шуфричем мажоритарной доли "Первого независимого" стало известно, что Служба безопасности Украины заинтересовалась структурой собственности телеканала и попросила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провести проверку.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Тараса Козака - народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника Виктора Медведчука.

Под санкции попали и 8 компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Формально их связывали с Козаком, но неофициально также и с Медведчуком. В Офисе Президента заявляли, что основанием для блокировки каналов стали полученные СНБО от СБУ доказательства их длительного финансирования из России.

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В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

"Первый независимый" возглавили сотрудники подсанкционных телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK. Телеканал был в собственности компании "Тайм медиа", основателем и руководителем которой является Роман Любицкий.

Однако 24 февраля сменился собственник канала - им стало общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг новости". Компания 18 февраля зарегистрировала 100 работников "каналов Медведчука".

Именно о нем перед этим писал министр культуры Александр Ткаченко, отметив, что "Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство".

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Согласно Единому государственному реестру, размер взноса в уставный фонд канала составляет 375 тысяч гривен, хотя уставный капитал "Медиахолдинг новости" - 100 гривен.

Как пишет "Детектор.Медиа", пока непонятно, совладельцем какой именно компании станет Шуфрич - "Тайм медиа" или "Медиахолдинг новости". В реестре пока не отражены изменения структуры их собственности.