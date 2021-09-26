Постпред Украины Кислица о выступлении Лаврова на Генассамблее ООН: Зашкаливание цинизма и кощунства

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица предостерег от ознакомления с выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу дипломата.

"Если бы не зашкаливание цинизма и кощунства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы все это ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все "пластик", если смотреть на это выступление через оптику международного права. Однако как перечень зон борьбы с Западом, США, ЕС, демократией и свободой, то тогда действительно стоит послушать… Только не забывайте о ментальной гигиене в ходе и после ознакомления с этим дурманом", - отметил Кислица.

Выступая на 76-й сессии ГА ООН 25 сентября Лавров в демагогических манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права, передает Укринформ. При этом вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал "воссоединением" с Россией.

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"Что уж говорить о международном праве, когда Москва сделала попытку незаконно аннексировать Крым, оккупировала его, а пока продолжает вооруженную агрессию на Востоке Украины… Правила - ничто, международное право - все", - иронично заметил Кислица.