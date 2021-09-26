В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксировано 4 647 новых случаев заражения, выздоровели 983 человека

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 сентября 2021 в Украине зафиксировано 4 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 57). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 325 человек; летальных случаев - 69; выздоровело – 983 человека", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 25 сентября зафиксировано 8 267 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 сентября зафиксировано 9 058 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 сентября зафиксировано 7 866 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 сентября зафиксировано 6 754 новых случая заболевания СOVID-19, 21 сентября зафиксировано 5 159 новых случаев заболевания, 20 сентября было 2 265 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 сентября сообщалось о 3 983 новых инфицированных коронавирусом, 18 сентября зафиксировано 6 234 новых случая заболевания, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 392 397 человек, выздоровело 2 244 192 человека, летальных случаев - 55 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.