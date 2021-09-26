Госпогранслужба за месяц обнаружила более 500 недействительных COVID-сертификатов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за рубежа, а также у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными", - сказал Демченко.
Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 000 (менее 0,2%).
По словам пресс-секретаря, часть документов "имела явные признаки подделки". В этих случаях пограничники передают информацию правоохранительным органам.
Остальные владельцы сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину были отправлены на карантин, отметил Демченко.
Пограничники проверяют QR-код на сертификатах при помощи электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры.
К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.