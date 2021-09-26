Новости • Коронавирус и карантин

Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА

7 46830
Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА
В Украине увеличилось количество областей, которые не соответствуют критериям желтой зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. "Оранжевая" карантинная зона по состоянию на 26 сентября грозит уже пяти областям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Ряды регионов, которым грозит ужесточение карантина, пополнила Кировоградская область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 69 человек, зафиксировано 4 647 новых случаев заражения, выздоровели 983 человека

Минздрав: Оранжевая зона карантина грозит уже пяти областям 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Максим Максимович b5166c8f
    Петро Олексійович, с днем народження.
  • Вася Шевченко f77d76ba


Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости