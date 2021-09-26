Минздрав: "Оранжевая" зона карантина грозит уже пяти областям. ТАБЛИЦА

В Украине увеличилось количество областей, которые не соответствуют критериям желтой зоны карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. "Оранжевая" карантинная зона по состоянию на 26 сентября грозит уже пяти областям.