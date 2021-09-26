В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, может ухудшиться. На востоке, юге и в центральной части страны объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

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