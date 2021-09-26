Новости • Агрессия России против Украины, Оборона

Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный

11 56350
Турецкие "Байрактары" находятся "там, где нужно быть" - главком ВСУ Залужный
Информация о том, будто купленные в Турции боевые беспилотники "Байрактар" находятся на складах, устарела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"По состоянию на сейчас "Байрактары" находятся там, где и нужно быть, и там, где им больше всего необходимо быть. Поэтому на складах их нет на сегодня ни одного. Они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые", - сказал Залужный.

На уточняющий вопрос, на линии фронта они могут быть, главнокомандующий уточнил - "там, где надо".

Читайте также: Нет никаких запретов стрелять в ответ на провокации российских террористов, - главком ВСУ Залужный

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • антон ветров 04590c7a
    Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
  • Small Jerboa
    Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
    Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
    Так, что никаких "боевых задач".
  • violator
    они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости