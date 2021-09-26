Россия отправит в Мали частную военную компанию, - Лавров

Власти Мали обратилась к российской частной военной компании (ПГК) для содействия в борьбе с террористами.

Об этом в субботу, 25 сентября, заявил глава МИД России Сергей Лавров, общаясь с журналистами в кулуарах Генассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Немецкую волну".

"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами, засевших в районе под названием Кидаль ", - цитирует российского министра иностранных дел агентство ТАСС.

По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там, по-прежнему правят бал".

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"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - заявил глава МИД РФ.

Накануне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп после встречи с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил, что не считает необходимым обсуждать с Россией сообщение о размещении в африканской стране российской частной военной компании Вагнера. "Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности этот вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - приводит его слова "Интерфакс".

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