Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов

Во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье, 26 числа. А во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.

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В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:

головокружение;

головная боль;

тошнота;

повышенное давление;

бессоница;

боль в сердце;

обострение хронических заболеваний.

Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.

Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты. Проводите больше времени на свежем воздухе. Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд. Принимайте контрастный душ.

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Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.