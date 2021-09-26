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Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов

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Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов
Во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье, 26 числа. А во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.

Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов 01

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В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление;
  • бессоница;
  • боль в сердце;
  • обострение хронических заболеваний.

Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.

  1. Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время.
  2. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты.
  3. Проводите больше времени на свежем воздухе.
  4. Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд.
  5. Принимайте контрастный душ.

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Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Топ комментарии

  • marusia klimova
    У монобольшинства другие зависимости
  • Привет
    Информация для особо мнительных...😀
    Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
  • PREDATOR PREDATOR
    Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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