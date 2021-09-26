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Залужный о задолженности перед военными: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны, что все будет выплачено"

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Залужный о задолженности перед военными: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны, что все будет выплачено"
В ближайшее время погасят все задолженности перед военнослужащими ВСУ по одноразовым выплатам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на прошлой неделе министр обороны проводил совещание по этому поводу: "Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено".

"По той информации, которая у меня есть, приостановлены выплаты были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет об одноразовых выплатах, которые действительно обязательны. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", – рассказал он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
  • Алекс Мышкевич
    Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

    У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
    https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

    паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
    Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

    Слава Литві !
    Дякуємо !
    ЗЕ-банду геть !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

    *** напомнило:
    Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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