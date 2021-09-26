Новости

Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль

3 48113
Для программы кредитования жилья украинцам Кабмин выделил 20 млрд грн, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что для кредитов на жилью для украинцев выделено 20 миллиардов грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Премьер отметил: "Еще больше украинцев смогут получить доступное жилье. Правительство на этой неделе поддержало решение об увеличении уставного капитала "Укрфинжилья" на 20 млрд грн. Эти средства будут направлены на реализацию программы Президента "Доступная ипотека" по обеспечению граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга".

"Благодаря этому решению еще несколько десятков тысяч семей смогут приобрести себе жилье на выгодных условиях", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение граждан Украины жильем. Срок - три месяца

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • violator
    а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
  • Dietrich Berg
    Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
  • Green sheet
    Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости