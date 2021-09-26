Закон об олигархах дает Зеленскому и СНБО непредусмотренные законом полномочия, что является элементом узурпации власти, - Рябошапка

Принятый Верховной Радой закон об олигархах никоим образом не увеличит поступления в бюджет, но при этом предоставит президенту Владимиру Зеленскому и подконтрольному ему СНБО непредусмотренные законом полномочия, что является элементом узурпации власти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", такую оценку дал экс-генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Если говорить о законе о деолигархизации, что он дает людям: я открыл объяснительную записку, там слова "люди" или "человек" вообще нет. Там есть о президенте, о его карманном органе, и об увеличении полномочий президента - это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия", - сказал экс-генпрокурор, комментируя заявление экс-министра финансов Александра Данилюка о попытке узурпации власти действующим президентом.

Рябошапка отметил, что закон никоим образом не увеличит поступления в бюджет и не улучшит благополучие граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко о принятии закона об олигархах: Сегодня в Раде проходит концерт "95 квартала"

Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Майбутнє" и "Довіра", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.