Новости

Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс

6 71099
Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс
Текстовое расследования команды Bellingcat по делу "вагнеровцев" должен быть обнародован не позднее конца октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам расследование по делу "вагнеровцев" завершено и в настоящее время находится на стадии написания.

"Из-за его сложности и количества доказательств, которые у нас есть, процесс написания занимает много времени, но мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября. Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели. Видео часть расследования выйдет в следующем году, но, учитывая задержки, я не хотел бы называть конкретную дату", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
  • Чайка Київ
    Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
    Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
    "Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
  • Чайка Київ
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости