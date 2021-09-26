Текстовое расследование Bellingcat по делу "вагнеровцев" выйдет не позже конца октября, - основатель группы Хиггинс
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.
По его словам расследование по делу "вагнеровцев" завершено и в настоящее время находится на стадии написания.
"Из-за его сложности и количества доказательств, которые у нас есть, процесс написания занимает много времени, но мы очень стараемся подготовить текстовую часть расследования не позднее конца октября. Частично задержка была связана с огромным объемом серьезных расследований, над которыми работает команда, иногда требуют приоритетности перед другими расследованиями, но мы прилагаем все усилия, чтобы материал был опубликован в ближайшие недели. Видео часть расследования выйдет в следующем году, но, учитывая задержки, я не хотел бы называть конкретную дату", - рассказал он.