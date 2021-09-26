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Российского шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", забрали на принудительное лечение

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Российского шамана Габышева, который хотел "изгнать Путина", забрали на принудительное лечение
В российском регионе Якутия шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для совершения "обряда изгнания Путина", отвезли на принудительное лечение в медицинское учреждение. Куда именно отправлен шаман, неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом проекту Радио Свобода сообщил адвокат Алексей Прянишников.

О том, что Габышев, который находился в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора.

Прянишников отметил, что шамана отвезли в больницу, поскольку вступил в силу приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психиатрического диспансера о его невменяемости необоснованны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



    России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

    Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

    Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

    Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

    Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

    абзавидоваться жеж можно
  • Senator S 01a656ec
    Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
  • Привет
    Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

    И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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