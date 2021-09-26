Один воин погиб, один ранен, враг трижды нарушал перемирие с начала суток, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала этих суток российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: " В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки ранен один воин, наемники РФ четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника".

Также читайте: Наемники РФ из минометов и артиллерии обстреляли позиции ВСУ возле Верхнеторецкого