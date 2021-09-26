На сессии в ПАСЕ будет обсуждаться вопрос оккупированного Крыма

В понедельник, 27 сентября, в Страсбурге в очно-дистанционной форме стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ должна решить, на какие темы будут проведены срочные и текущие дебаты. Среди предложенных является и вопрос временно оккупированного Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня сессии.

Так, сообщается, что запросы на проведение срочных дебатов поступили по ситуации в Афганистане, усиление миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, нового проекта протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности.

Также поступили запросы на проведение дебатов по вопросам - "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими надеждами: какова роль Совета Европы?", "Политическое преследование Россией коренных народов Крыма", а также постановление Европейского суда по правам человека по делу "Картер против России" и действия, предпринятые с целью убийства людей на европейской территории.

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В понедельник, 27 сентября, также должно состояться обсуждение на тему гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановление общественного доверия путем укрепления социальных прав и активизации борьбы с так называемыми преступлениями чести.

Кроме того, Ассамблея обсудит вопрос о гендерном представленность в своих рядах, а также руководящие принципы относительно парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи.

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