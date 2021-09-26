Новости

Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом - на этой неделе подписали более 20 документов, - Шмыгаль

6 09233
Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом - на этой неделе подписали более 20 документов, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины принял ряд решений, которые приближают страну к "цифровому безвизу" с Европейским союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство одобрило более 20 документов (постановлений и законопроектов), которые приближают Украину к ЕС и активизируют наши евроинтеграционные стремления. В частности, мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом", – написал премьер.

Он отметил, что среди утвержденных законопроектов четыре касаются электронной идентификации и электронных доверительных услуг, "цель которых – присоединение Украины к единому цифровому рынку ЕС".

"На практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или возможность использовать электронную цифровую подпись во внешнеэкономической деятельности", – объяснил Шмыгаль.

По его данным, после полной интеграции украинского и европейского цифрового рынка Украина сможет получить "от $2,5 млрд до $3,5 млрд в товарах и до $0,5 млрд выгод в услугах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ценой на газ в Европе - это "энергетическая война", начатая Россией, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Безвиз с ЕС - заслуга Порошенко. Где ваши хоть какие то достижения? Конституцию Пилипа Орлика привезли на время - это все?
    Давайте безвиз с США добейтесь. Или нам поржать по приколу над убогими?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    это очень важно для 7-8 млн пенсионеров, получающих в районе 3 000 грн...
  • Алекс Мышкевич
    вчера вы хорошо двинули цифровой безвиз,
    положив ДОС атакой на целый день самый большой информационный сайт Украины - Цензор.нет

    завтра будете атаковать Еврокомиссию за кривое слово в ваш адрес ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости