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Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция

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Житель Кривого Рога оборудовал в квартире майнинг-ферму и блокировал работу счетчика, чтобы экономить на электричестве, - полиция
Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

"25 сентября сотрудники Криворожского районного управления полиции провели санкционированный обыск и обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую устроил по собственному месту жительства 32-летний криворожец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор фермы незаконно подключился к коммунальным электросетям для минимизации затрат во время майнинга.

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Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания. Счетчик электрической энергии находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения затрат организатор с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Правоохранители направили на экспертизу все изъятое. В настоящее время сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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Топ комментарии

  • Влад Тараненко 369a3540
    Почему новости про самые тупые поступки дayнoв ВСЕГДА приходят именно с Кривого Рога?
    И с каждым разом главные персонажи отодвигают прошлых в битве за лидерство в премии Дарвина?
  • Сергей Ворлог
    Вот из-за таких ферм у видеокарт сейчас цена как будто они из золота.
  • Влеррий
    Очень просто - берёшь магнит побольше , лучше привязать к палке , и разбиваешь счётчик 100% работать не будет .
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