В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ
Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечает газета, несмотря на утверждения полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.
Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что результаты токсикологической экспертизы не подтвердили употребление Никифоренко наркотических веществ. В то же время, официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе после обработки окончательного рапорта о причинах смерти украинца.
Польский журнал также сообщил, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели Никифоренко решением Национальной прокуратуры Польши передано от Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине (северо-запад РП).
Адвокат семьи Никифоренко Кшиштоф Будник в комментарии изданию выразил удивление этим решением, отмечая, что у защиты не было претензий к действиям Окружной прокуратуры в Свиднице по делу Никифоренко.
Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.
Окончательная причина смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер после избиения полицией во Вроцлаве, будет названа в конце сентября после получения результатов всех экспертиз.