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В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ

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В крови погибшего в Польше гражданина Украины Никифоренко не выявили следов наркотиков, - СМИ
Экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в крови погибшего после задержания полицией во Вроцлаве гражданина Украины Дмитрия Никифоренко.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечает газета, несмотря на утверждения полицейских и работников вытрезвителя во Вроцлаве о неадекватности поведения 25-летнего парня, результаты экспертизы исключили наличие в крови украинца следов наркотиков.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что результаты токсикологической экспертизы не подтвердили употребление Никифоренко наркотических веществ. В то же время, официальная информация об этом должна появиться на следующей неделе после обработки окончательного рапорта о причинах смерти украинца.

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Польский журнал также сообщил, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели Никифоренко решением Национальной прокуратуры Польши передано от Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине (северо-запад РП).

Адвокат семьи Никифоренко Кшиштоф Будник в комментарии изданию выразил удивление этим решением, отмечая, что у защиты не было претензий к действиям Окружной прокуратуры в Свиднице по делу Никифоренко.

Напомним, Gazeta Wyborcza сообщила о смерти гражданина Украины, 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе во Вроцлаве. По данным издания, к нему применили газ, били кулаками и дубинками, а позже он был задушен полицейскими и сотрудником центра.

Окончательная причина смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко, который умер после избиения полицией во Вроцлаве, будет названа в конце сентября после получения результатов всех экспертиз.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Я за вас рада! Бажаю вам успіхів та процвітання. Знаю п'ятьох українців, які голосували за Зе та казали: хуже нє будєт. Через рік вони всі повтікали з України. Мені не цікаво, яку роботу вони там знайшли, але без розуму та фаху їм окрім як роботи по-чорному більше нічого не світить.

    Тільки от чому я через цих вилупків довбоЗЕбів повинна зараз жити у такому цирку. Я, навідміну від них, за гівно зелене не голосувала, це вони мені так піс**ли, а самі втекли
  • Mihail Pristayko
    Тело умершего в Польше украинца доставили домой с "тоннами грима" на лице: отец рассказал детали
    https://hubloid.com.ua/society/telo-umershego-v-pol-she-ukraintsa-dostavili-domoi-s-tonnami-grima-na-litse-otets-rasskazal-detali.html

  • Влад Воланд
    Схоже що вбили з ненависті до України сподіваюсь що отримають довгий тюремний термін але батькам звичайно не поверне чином ну хоч буде справедливе покарання.
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