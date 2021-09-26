Берлин после выборов будет продолжать активность в нормандском формате, - посол Украины Мельник

Олаф Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина.

Об этом заявил на спецэфире Супільного посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Я рад, что лично наш президент за последние месяцы, наладил близкий контакт непосредственно со многими нынешними лидерами. То есть не только с самой госпожой Меркель, конечно, но и с Армином Лашетом. И в принципе я вам скажу значительной мере это касается и Олафа Шольца, ведь до сих пор он был и остается вице-канцлером, то есть человеком и членом коалиции правительственной, который фактически нынешний курс Берлина не только формировал, но и является частью этого курса", - отметил Мельник.

Дипломат добавил, что последние встречи на высшем уровне непосредственно проводились в Берлине во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на них присутствовали "все упомянутые мной политики, так же и Олаф Шольц": "Именно во время этой очень длительной и основательной беседы мы услышали из первых уст готовность Берлина и после выборов продолжить активность в нормандском формате. Какой она будет? Сейчас трудно говорить, насколько изменятся акценты, подходы, ведь понятно, что не будет такого как до сих пор, когда госпожа Меркель каждые две-три недели звонила Путину, поддерживала прямой контакт с нашим президентом и французской стороной".

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По словам Мельника, пока трудно говорить, действительно ли украинская сторона может рассчитывать на прорыв в переговорах.

"Мы точно можем исходить из того, что этот курс "малых шагов" будет продолжен. Немцы заинтересованы, чтобы "Нормандия" сохранилась, ведь речь идет также и об их имидже, о том, сможет ли германская дипломатия, немецкая элита завершить успешно, что начала госпожа Меркель вместе с тогдашним президентом Олландом (Франсуа Олланд. - Ред.) Франции в феврале 2015 года. Одно дело - начать, другое дело - довести до логического завершения, до успешного завершения в первую очередь для Украины. А это может быть только полная деоккупация востока Украины, прекращение военных действий, и полная реализация "Минска". Пока к сожалению мы еще далеки от этой цели", - отметил Мельник.

По его мнению, "лакмусовой" бумажкой новой коалиции станет именно то, будет ли готов будущий федеральный канцлер действительно брать на себя еще больше ответственности, смелости и брать на себя инициативу (в вопросе урегулирования ситуации в Украине): "Ведь посредничество не означает нейтральность. Посредничество означает коммуникацию, обеспечение коммуникации, предоставления площадки и также привлечение всех возможных рычагов, которые есть, а этих рычагов у немецкой стороны более чем достаточно".

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Напомним, выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года. 26 сентября избирался бундестаг 20 созыва.

По данным первых экзитполов, на выборах лидирует Социально-демократическая партия Германии (СДПГ).