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Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19

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Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19
С 27 сентября в Киеве начнет работу еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, расположенный в ТРЦ COSMO Multimall.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Соломенской РГА Киева.

Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет в своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины, или же загрузить его в приложении "Дія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине сделали более 64 тысяч прививок от COVID-19

ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.

Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Главное таких как ты в дурку определить. Как можно быть таким убогим?
  • Игорь Монахов
    Израиль 3 октября «зеленый паспорт» тех, кто был полностью привит шесть месяцев назад и еще не сделал третью прививку, будет аннулирован !? Вы думаете в Украине будет как-то по другому !? То есть никаких выводов о поголовной вакцинации они и Мы так и не сделали...Жаль.. Выходит что - Проект Израиль планово сворачивается. Все по заветам Киссинджера?!?.пздц

    Хочешь жить еще полгода - изволь ширнуться... А потом еще разик. И еще. И так пока не сдохнешь... Похоже евреи решили сами себе холокост устроить, а нам ЛохокостЗеАйболиты..





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