Завтра в Киеве откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19
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С 27 сентября в Киеве начнет работу еще один центр массовой вакцинации против COVID-19, расположенный в ТРЦ COSMO Multimall.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Соломенской РГА Киева.
Вакцинироваться могут все желающие ежедневно с 11:00 до 16:00 по записи через электронную систему helsi.me (или без предварительной записи). Тем, у кого нет декларации с семейным врачом, необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.
Получить международное свидетельство о вакцинации можно будет в своего семейного врача после прививки второй дозой вакцины, или же загрузить его в приложении "Дія".
ТРЦ расположен по адресу: улица Вадима Гетьмана, 6.