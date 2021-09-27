В ОРЛО родителей заставили купить в классы обеззараживатели воздуха, но к концу месяца школы начали закрывать "из-за ОРВИ", - СМИ
Об этом говорится в материале Яны Викторовой для BBC, передает Цензор.НЕТ.
По ее информации, условие звучало так: хотите, чтобы ваши дети учились в школе, как можно скорее скидывайтесь на рециркуляторы.
В родительских чатах разгорелась настоящая война. Кто-то говорил, что надо покупать самый дешевый, потому что он все равно ничего не дает, поэтому надо подходить к поискам формально. Кто-то начал поиски в России, надеясь, что качество лучше местного.
Параллельно распространялись слухи, что есть местный производитель рециркуляторов и кто-то из "правительства" просто хочет его поддержать.
Вместе с обычными школами рециркуляторы начали покупать в музыкальные и художественные школы. И уже до середины сентября рециркуляторы были везде.
Волну заболеваний среди детей, несмотря на сентябрьское тепло, назвали адаптацией детей к школе. Далее начались закрытия школ.
На 23 сентября в оккупированном Луганске на карантин (без обучения) закрыли 8% школ. Официальная версия: превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Неофициально говорят, что школы закрыли после того, как там обнаружили детей с коронавирусом.
Рециркуляторы - приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Принцип работы заключается в том, что воздух из помещения проходит через корпус прибора, в котором работает бактерицидная УФ-лампа.
Центр общественного здоровья Украины в специальном сообщении не рекомендовал использовать рециркуляторы для дезинфекции помещений во время пандемии.
Основная причина такой рекомендации от медиков - слишком низкая эффективность работы этих приборов.