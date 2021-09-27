Пандемия COVID-19 существенно сократила ожидаемую продолжительность жизни в мире: такого не было со времен Второй мировой войны

В прошлом году пандемия COVID-19 рекордно сократила ожидаемую продолжительность жизни в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в новом исследования университета Оксфорда, пишет Reuters.

"По сравнению с 2019-м, ожидаемая продолжительность жизни упала на более чем на шесть месяцев в 22 из 29 стран, рассматриваемых в исследовании, включавшем Европу, США и Чили. В общем снижение ожидаемой продолжительности жизни было зафиксировано в 27 из 29 стран", - говорится в материале.

Отмечается, что такого резкого снижения ожидаемой продолжительности жизни в мире не происходило со времен Второй мировой войны.

"В большинстве стран, существенный спад ожидаемой продолжительности жизни был обнаружено среди мужчин, по сравнению с женщинами, а больше всего потеряли американские мужчины, ожидаемая продолжительность жизни которых упала на 2,2 года, по сравнению с данными 2019-го года", - утверждает агентство.

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В общем мужчины потеряли более года ожидаемой продолжительности жизни в 15 странах, а женщины - в 11.

"Это откатило прогресс в смертности, достигнутый в предыдущие 5,6 лет", - отмечает Reuters.

Агентство добавляет, что с начала пандемии в марте прошлого года, COVID-19 вызвал почти 5 млн смертей в мире.