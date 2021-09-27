В Украине за сутки от COVID-19 умерли 94 человека, зафиксированы 3 007 новых случаев заражения, 952 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 3 007 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 26 сентября 2021 в Украине зафиксированы 3 007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 286, медработников - 32).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1 478 человек;

летальных случаев - 94;

выздоровели - 952 человека.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 13 202 человека,

методом ИФА - 2 688 человек,

экспресс-тестами - 11 022 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 395 404 человека;

выздоровели - 2 245 144 человека;

летальных случаев - 55 720;

проведено ПЦР-тестов - 12 710 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях", - рассказали в Минздраве.







