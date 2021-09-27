Блок Меркель проигрывает выборы в Бундестаг. Новое правительство скорее всего будет формировать лидер социал-демократов Олаф Шольц
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные из всех 299 округов, которые опубликованы по состоянию на 5:30 на сайте Федерального офиса, ответственного за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter).
Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составили 18,9%, а партию ХСС поддержали 5,2%.
Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".
На четвертом месте оказались "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.
Другие партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.
Результаты еще не являются окончательными, однако существенных изменений не ожидается.
Таким образом, право сформировать правительство получает глава Социал-демократический партия Германии Олаф Шольц.
Напомним, ранее Олаф Шольц призывал Евросоюз к разработке новой Восточной политики.
По словам Олафа Шольца, Евросоюзу нужно со всей ясностью заявить, что он больше не потерпит насильственного передела границ в Европе.
"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", - отметил он.
Говоря о диалоге с Россией Шольц отметил, что правительство Германии всегда встречалось с российским правительством, и в последние годы между ними было много переговоров.
Летом 2017, когда Гамбург принимал саммит G20, Шольц виделся с президентом России Владимиром Путиным.