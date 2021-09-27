За неделю во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водоемах - 4, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 20.09 по 26.06 во время пожаров погибли 28 человек, на водных объектах - 4.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 287 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 38 человек.

Ликвидированы 900 пожаров, спасены во пожаров 16 человек и не допущено уничтожение огнем 360 зданий и 29 ед. техники. Во время пожаров погибли 28 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 310 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 263 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 311 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 4 человека.

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