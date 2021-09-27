За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 37 153 человека, всего - 6 781 527, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 5 458 838 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"37 153 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 26 сентября 2021. Первую дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы - 15 317 человек.

В течение суток работали: 308 мобильных бригад, 1 119 пунктов вакцинации, 357 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 6 781 527 человек, из них получили одну дозу - 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 12 240 363 прививок", - рассказали Минздрав





