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Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав

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Требование о вакцинации персонала и посетителей пока не распространяется на продуктовые магазины, - Минздрав
При переходе Украины в "красную" зону карантина продуктовые магазины продолжат свою работу. Для них будут действовать соответствующие ограничения, однако условия обязательной вакцинации посетителей пока вводить не планируют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - рассказал Кузин.

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Он объяснил, что принятие такого решения может существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

"Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - добавил Кузин.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Запомните. Вот именно так проходит ДОБРОВОЛЬНАЯ вакцинация.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Дорогуша. Питаться воздухом и водой из крана будете Вы и Ваша власть если до такого бреда додумаетесь.
  • Jaroslav Jaroslav d8bd1694
    вимогу про вакцинацію можуть засунути собі в задницю, вона суперечить конституції України
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