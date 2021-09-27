Новости • Агрессия России против Украины

51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура

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51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура
51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и пропаганду войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник репостил и размещал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".

В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязанию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы.

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Топ комментарии

  • Павел Стрембовский
    Они оправдывают это... Вот и вся логика... Они ненавидят Украину так, что для этого готовы расхренячить свои дома... Там бесполезно искать логику) Ведь не даром "умом россию не понять")))
  • Підлога Маккартні
    Начался процесс над диванным генералом
  • San Fenikss
    Вот не могу понять. Вообще, не налазит сова на глобус.

    Как?

    Особенно, жителю Мариуполя.

    Не его ли бомбили в 2015? Или микрорайон Восточный - он не в Мариуполе?

    Или долб**б всерьез думает, что мы сами по себе градами епашили?
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