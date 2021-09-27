51-летний житель Мариуполя приговорен к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в Интернете, - прокуратура
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51-летний уроженец Мариуполя осужден за посягательство на территориальную целостность, неприкосновенность Украины и пропаганду войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 злоумышленник репостил и размещал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную в интернет ресурсом "Рупор Новороссии".
В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязанию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Приговором Приморского районного суда Мариуполя правонарушитель приговорен к 3 годам лишения свободы.