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5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую

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5 тыс. грн за поддельный COVID-сертификат: На Черкасщине разоблачили медработницу и ее знакомую
Медработница на Черкасщине со своей знакомой организовала схему подделки COVID-сертификатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Женщины в мессенджерах предлагали получить международный COVID-сертификат без прохождения вакцинации. За 5 тыс.  грн медработница обещала внести сведения о прививках в электронный реестр. Однако женщина намеренно делала ошибки при внесении данных клиентов, чтобы они не отображались в приложении "Дія". В то же время медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Дома у правонарушительниц и кабинете врача работники полиции провели обыски и изъяли печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас правоохранители устанавливают людей, которые воспользовались данными услугами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

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Топ комментарии

  • Михайло Козочкін
    Це ж треба бути таким придурком, щоб замість безкоштовних двох уколів без проблем добровільно вишукувати собі гемор з видобуванням фальшивого сертифікату за 5 тисяч.
  • Zero
    (*- Моня, ви таки маски еще шьете?
    - Ви што, Сёма? Это ж вчерашний день! Ми вакцину варим!

    - Моня, ви все еще варите вакцину?

    - Вчерашний день Сёма! Ми справки, что типа укололи, продаем...

    - Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?

    - Что ви, Сёма! Это уже религия!!!
    Ви можете верить, можете не верить
    Но обряды придётся соблюдать...)
  • Maksim Perepelitca
    . пц Піди вколи вакцину - отримай той сертифікат легально , безкоштовно ,і забудь . Так ніт , треба тільки шоб - через сраку ,, ще й заплативши за це , чималу суму . .
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