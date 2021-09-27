За сутки от коронавируса в Киеве умерли 5 человек, выявили 135 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие в Киеве выявили 135 новых случая заболевания коронавирусом (всего 232856), зафиксировано 5 летальных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Так, заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 77 лет, 44 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 5 летальных случаев от вируса (всего 5374).

Также за сутки госпитализировали 14 больных коронавирусом и 104 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

36 человек преодолели коронавирус (всего 219958).

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Также Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (29), Оболонском (17), в Дарницком и Святошинском (по 15).