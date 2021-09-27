Новости • Коронавирус и карантин

"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин

7 63115
"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин
В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта"-штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал он.

По словам Кузина, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сердечно-сосудистые болезни - это не противопоказания, а наоборот - показания для проведения вакцинации от COVID-19, - Кузин

Топ комментарии

  • Apa6ecka
    Цензор,почему удаляются ссылки,доказывающие,что вакцинация от ковида опасна для жизни и здоровья???
    Тут что,приветствуется только одна точка зрения?
  • Alisa Ivanenko
    На кофейной гуще) более того, глава пфайзер сказал, что ревакцинация будет ежегодной. Только не уточнил, за чей счёт 🙂
  • Володимир Павлович
    дельту в Україні фіксували ще в липні. Почитав різні ресурси і як здається зрозумів: в курортний сезон дуже швидка передача вірусу. В росії він вже давно лютує. Москалі менше їздять в Україну, але багато в український Крим. А з Криму громадяни їздять на неокуповану територію в різних справах. Йде ефективне розповсюдження.
    Скільки тим мед-дебілам із МОЗ говорили - закрийте кордони з ерефією (з Білорусією також), даунбасом і Кримом. Але ж ні... Взамін дієвих речей локдауни та примусові вакцинації.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости