"Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим среди новых случаев COVID-19 в Украине, - Кузин

В Украине большинство новых выявленных случаев коронавируса приходится на "Дельта"-штамм. Так, один такой инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с "Дельта"-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, "Альфа"-штамм - распространялся не так быстро. Скорость распространения "Дельты" выросла в разы", - рассказал он.

По словам Кузина, один человек может в среднем заразить от 5 до 8 человек при интенсивном общении, в случае пребывания в замкнутом помещении и т. д.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это "Дельта", - отметил главный санврач.

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