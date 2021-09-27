Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет обещал моментально закрыть "Северный поток - 2" при нарушениях, - Витренко

Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пообещал остановить "Северный поток-2" в случае нарушения условий Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава НАК "Нафтогаз-Украины" Юрий Витренко.

"Я слышал от Лашета, что они гарантируют, если прекратится транзит через Украину, если "Газпром" не будет выполнять свои обязательства, они моментально закроют "Северный поток-2". Это он буквально недавно сказал. Я не совсем понимаю, как это будет и технически, и юридически выглядеть. Скорее всего, я бы это отнес к предвыборной риторике и не сильно бы на это надеялся", - отметил он.

Витренко рассказал, на что рассчитывает Украина в вопросе "Северного потока-2".

"Украинская стратегия состоит не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них надеяться, так как у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума, и мы не очень верим в гарантии такого пошиба. Мы хотим полагаться на силу права. Мы понимаем, что "Газпром" и Путин в Европе фактически используют право силы. Наша сила как раз в правовой обоснованности нашей позиции, у нас есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию как раз при помощи силы права, это тот же Стокгольмский арбитраж. Стратегия в том, чтобы мы силу права использовали", - объяснил глава НАК.

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