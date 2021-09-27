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Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя

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Погиб под собственными колесами: на Львовщине автомобиль перевернулся и раздавил водителя
Вечером 26 сентября, вблизи села Высич во Львовской области погиб водитель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"26 сентября около 18:45 водитель автомобиля "УАЗ 469", житель пгт. Немиров Яворивского района 1981 года рождения, на лесной дороге вблизи с. Высич Яворивского района не справился с управлением и совершил наезд на дерево", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "Лебедка", автомобиль перевернулся на водителя, в результате чего последний погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Топ комментарии

  • Игорь Билык
    Нет слов, глупая смерть. Жаль.
  • юрий П cf937564
    судьбу не нае-ёшь...сказано в морг,значит в морг.
  • Максим Максимович b5166c8f
    Под собственными колёсами...
    Обычно пишут "под колёсами собственного автомобиля"...
    А впрочем, колёса у водилы тоже были собственные.
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