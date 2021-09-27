Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", - Ковалив

Кабинет Министров Украины уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Об этом Юлия Ковалив сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Пройдя несколько кризисов корпоративного управления - в 2017 (когда 4 из 5-ти членов наблюдательного совета подали в отставку) и в этом году, я хочу оставаться оптимистом, что "Нафтогаз" и дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам OECD. Ведь из каждого кризиса есть шанс выйти сильнее - им точно нужно воспользоваться!", - написала Ковалив.

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По ее мнению, для восстановления доверия международных партнеров и инвесторов, и для обеспечения стабильной работы "Нафтогаза" важно избрать новый состав наблюдательного совета по конкурсу номинационным комитетом; избрать руководство компании с помощью прозрачного конкурса до апреля следующего года и утвердить стратегию компании на следующие 5 лет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины".