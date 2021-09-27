Портреты Бандеры и главарей Третьего Рейха: ФСБ сообщает о задержании "членов неонацистской группировки", готовящих теракт в Уфе

ФСБ РФ сообщает о задержании якобы "членов неонацистской группировки" в Уфе. Их подозревают в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, у них изъята самодельная бомба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В ФСБ рассказали, что "задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения - участников неонацистской группировки", готовивших теракт с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В ходе неотложных следственных действий по адресам их проживания и в оборудованном в заброшенном строении тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста С.Бандеры и националистическая атрибутика", - говорится в сообщении.

В отношении членов группировки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемые заключены под стражу.

В пресс-службе Следственного Комитета РФ сообщили, что "19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур".

"Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно обучал их правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, они изучали литературу по тактике боевых действий и проводили иные тренировочные мероприятия для подготовки к террористической деятельности. В ходе подготовки к совершению террористического акта подозреваемый, найдя необходимую информацию и компоненты, изготовил самодельное взрывное устройство", - добавили в СК.

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