Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".
"Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - сказал белорусский диктатор.
По его словам, уже якобы даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью.
"Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - добавил Лукашенко.