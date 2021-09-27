Лукашенко о курсе Украины в НАТО: Это самое печальное, для нас открывается новый фронт

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что стремление Украины в НАТО - это угроза открытия "нового фронта" для Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

"Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - сказал белорусский диктатор.

По его словам, уже якобы даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью.

"Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - добавил Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко использует мигрантов как гибридное оружие против ЕС, - президент Евросовета Мишель