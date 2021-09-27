Кто первый инвестирует в землю, в любом случае будет в выигрыше, - министр Лещенко

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко принял участие в Первой международной конференции по аграрному праву, во время которой призвал украинцев инвестировать в землю, ведь земля - ​​это ресурс, который всегда будет формировать дополнительную стоимость.

"Независимо от того, что будет происходить в мире: коронавирус, мировые экономические кризисы - все, что угодно, - тот, кто первый инвестирует и приобретет землю, в любом случае будет в выигрыше", - подчеркнул Лещенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Объясняя, какие преимущества дает рынок сельхозземель, он провел аналогию с рынком недвижимости, который менее прибыльный.

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Для эффективного развития отечественного агросектора сегодня очень важна поддержка и развитие малого и среднего сельскохозяйственного товаропроизводителя, формирование добавленной стоимости на каждом этапе производства сельскохозяйственной продукции, максимальная цифровизация всех процессов, привлечение максимального количества агротехнических решений. И это то, на чем сегодня сфокусирована государственная политика. Плюс - минимизация влияния чиновников на все процессы, происходящие в агросекторе.

"Страна, которая имеет амбицию стать полноценной рыночной экономикой, должна иметь рынок земли, рынок труда и рынок капиталов. Реформа рынка земли является стратегической для страны, поскольку агросектор остается номером один с точки зрения формирования добавленной стоимости и обеспечения устойчивого развития государства. Агросектор сегодня - это 20% валового внутреннего продукта страны и 50% валютной выручки", - отметил Лещенко.

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