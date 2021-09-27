Талибан обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана и объявил об отправке тысячи бойцов-смертников в пограничную провинцию

Исполняющий обязанности заместителя председателя афганского правительства, сформированного талибами, Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть реакция", — сказал Барадар.

Как отмечается, на день раньше официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил в Twitter, что Талибан отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном. По словам Муджахида, это было необходимо для противодействия угрозам безопасности.

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Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время совместного саммита Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности предложил создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп.

Движение "Талибан", которое после захвата власти в Афганистане объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан, направило в последние дни войсковые подразделения в провинцию Тахар "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз", сообщает Радио Азаттык.

Таджикские власти считают, что эти известия "немного преувеличены", однако заявляют, что они "контролируют действия экстремистских группировок с той стороны границы", пишет Настоящее время.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, уточнив, что "десятки тысяч бойцов спецназа Армии Мансури Исламского Эмирата были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". Тахар граничит с Хатлонской областью Таджикистана.

Армия Мансури Исламского Эмирата в основном состоит из террористов-смертников. На прошлой неделе талибы объявили о вводе этих войск в провинцию Бадахшан.

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Таджикистан – один из немногих соседей Афганистана, который открыто заявил, что не признает правительство Талибана, "сформированное путем угнетения". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал талибов за их действия и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Власти Таджикистана также не скрывают своей поддержки Фронта сопротивления, единственной силы, которая противостоит талибам в провинции Панджшер. Поэтому некоторые эксперты связывают действия талибов на таджикской границе с позицией Таджикистана.

26 сентября один из представителей таджикских погранвойск в ГБАО на условиях анонимности сказал, что сообщения о "тысячах военнослужащих" вызывают тревогу, но они внимательно следят за тем, что происходит по другую сторону границы.

"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям и будут действовать в соответствии с реальностью", – сказал пограничник.

Еще ранее таджикские власти заявляли, что они получили информацию о том, что некоторые подконтрольные талибам бандформирования, состоящие из таджиков и кавказцев, готовы к вторжению в Таджикистан. "Талибан" тогда отверг эти сообщения, заявив, что ни одной группе не будет дано разрешение войти с территории Афганистана на землю соседних государств. Однако в Таджикистане, похоже, скептически относятся к этим уверениям "Талибана" и приняли меры по усилению безопасности границ.

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1400 километров, и в последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.