Польша может вскоре восстановить железнодорожное сообщение с Украиной

Правительство Польши уже в октябре может восстановить железнодорожное сообщение с Украиной, которое приостановили из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Согласно проекту распоряжения правительства Польши о COVID-ограничениях и запретах, Польша имеет намерение продлить запрет на железнодорожное сообщение с Беларусью.

Однако в документе не сказано о продлении запрета на перемещение пассажиров железнодорожным транспортом между Польшей и Украиной. Это означает, что между двумя странами может восстановиться железнодорожное сообщение.

Соответствующий документ в ближайшее время должен утвердить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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В первом месяце лета правительство Украины способствовало восстановлению железнодорожного сообщения с тремя странами. Среди них - Словакия, Венгрия и Австрия.

В этот период "Укрзализныця" и польская транспортная компания PKP Intercity обнародовали график движения железнодорожного транспорта, согласно которому могли запустить поезда между двумя странами. Однако перевозчики отметили, что точных данных о восстановлении сообщения нет.

Напомним, курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 года из-за введенных мер по предотвращению распространения коронавируса. Возобновление ж/д сообщения планировалось на начало июня 2021 года, но несколько раз переносилось на более поздние даты.